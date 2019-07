James torna ad allenarsi col Real

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - James Rodriguez torna ad allenarsi col Real Madrid. Dopo le fatiche della Coppa America, il colombiano, al centro di trattative di mercato che lo hanno avvicinato al Napoli e all'Atletico Madrid, ha varcato l'ingresso del centro di Veldebebas per partecipare alla sessione di allenamento, ovviamente per lui differenziato, insieme ai suoi vecchi compagni che non vedeva da quasi due anni, dato che nelle ultime due stagioni ha giocato in prestito al Bayern Monaco. Il sito web del Real Madrid ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Militao e Casemiro. Dati quasi per sicuro partente, visto anche lo scarso feeling con il tecnico Zinedine Zidane, negli ultimi giorni la stampa spagnola si mostra più possibilista sulla possibile conferma di James a Madrid, considerando che Gareth Bale è in uscita e Asensio si è gravemente infortunato (rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro) nell'amichevole dell'Icc contro l'Arsenal. James Rodriguez ha una clausola rescissoria nel Real di 42 milioni di euro.