Jankulovksi: "Mi sembra che oggi al Milan manchi un leader"

L’ex calciatore del Milan e attuale dirigente sportivo, Marek Jankulovski, è stato ospite di Champions Lounge - programma di approfondimento calcistico che va in onda ogni giovedì sul canale Twitch dedicato con Fabio Cordella, Sabrina Uccello e Marco Giordano - commentando l’attualità del calcio italiano nei suoi temi più attuali e caldi, concentrandosi principalmente sul Milan ma anche sul Napoli, altra squadra in cui ha militato nel corso della sua carriera.

Le parole di Marek Jankulovski su Rafael Leao: "Leao è un fenomeno, ma per esserlo completamente devi dimostrarlo in tutte le partite e circostanze, a lui questo manca un po’. Nel nostro Milan c’era chi teneva tutti per mano, e mi sembra che oggi al Milan manchi proprio un leader. Adesso non ci sono Ibrahimovic o Giroud in campo, quindi manca chi guida la squadra. Alla mia epoca a sinistra ti giravi e c’era Maldini e a destra Costacurta. L’episodio Theo-Leao, ad esempio, prima non sarebbe mai successo, è il problema dell’intera gestione. Anche Theo è fortissimo, di certo non è facile essere titolare della Nazionale francese”.