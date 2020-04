Jankulovski: “Dispiaciuto per Boban. Posizione di Maldini incerta”

Marek Jankulovski, ex giocatore del Milan, ha parlato in diretta con la pagina Instagram Malinconiarossonera della situazione attuale: “Da fuori c’è un’immagine particolare del Milan. Mi è dispiaciuto tanto per l’addio di Boban perché ha fatto tanto per il Milan, ha lasciato un posto importante alla Fifa per dare una mano al club ma qualcosa non è andata bene, anche la posizione di Paolo sembra essere incerta. Non è facile capire cosa vogliono fare al Milan”.