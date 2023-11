Jannik Sinner a San Siro: lo striscione della Curva Sud

vedi letture

Jannik Sinner è l'ospite speciale di questa notte di Champions League a San Siro. Prima della gara il tennista azzurro, reduce dalla vittoria in Coppa Davis con l'Italia, è stato osannato dalla Curva Sud con tanti cori e una standing ovation: lo stadio ha ripetuto anche il suo nome come accade con i giocatori dopo una rete. Poi Sinner ha detto: "Ciao San Siro. Non c’è tanto da dire, dico solo buona serata a tutti e forza Milan".

La Curva Sud ha dedicato anche uno striscione al campione del tennis con su scritto: "Sinner: la Sud ti rende onore". Un bel siparietto per un grande campione che è anche un grandissimo tifoso rossonero. Sinner poi si è intrattenuto a colloquio con Gerry Cardinale e Giorgio Furlani a bordo campo prima del fischio di inizio.