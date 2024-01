Jhon Duran al Milan? Pipe Sierra: "Perfetto per i rossoneri. E lasci la Premier per giocare"

Jhon Duran per il Milan? Non sono mancati nell'ultimo periodo i rumors sul futuro della punta classe 2003 di Medellin, mancino all'Aston Villa dal gennaio scorso. Nazionale colombiano, prima al Chcago Fire in MLS e prima ancora nel club dove è nato cresciuto calcisticamente, l'Envigado, il club dove milita Nicolò Zaniolo potrebbe farlo partire (in prestito? A titolo definitivo?) e il Milan sarebbe sulle sue tracce. Tuttomercatoweb.com ne ha parlato con uno dei volti più noti del giornalismo colombiano come Pipe Sierra di Win Sports TV.

Lo vedi come un giocatore 'da Milan', ora o in estate?

"Assolutamente sì, credo che Jhon sia un giocatore perfetto per il Milan, che sia adatto a un club così. E' forte, è veloce, è un vero combattente".

Che tipo di giocatore è Duran?

"E' una punta centrale ma non 'classica'. Perché ha un'ottima gestione della palla, rapido, che sa cambiare ritmo senza difficoltà. E' giovane, ma sta raggiungendo già una buona maturità".

Ti aspettavi questo percorso di carriera? Envigado, MLS, poi Aston Villa e ora, subito, la possibilità di cambiare...

"Ha bisogno di andare via e di trovare spazio, di giocare. In Europa ne ha avuti pochi, per noi è un mistero anche perché è un Nazionale, ma è giovanissimo ed è già al top. Ora non gli resta che trovare spazio".