Jimenez brilla, Ibra: "C'è questa clausola per il Real, ma abbiamo un buon rapporto con loro. Per noi è importante. E dall'anno prossimo sarà in lista B"

Non c'è stato Sergio Conceiçao a presentare la sfida tra Milan e Feyenoord di domani, l'allenatore è volato in Portogallo per i funerali dell'ex presidente del Porto Pinto da Costa, un secondo padre per lui: in conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird nel Milan.

Alex Jimenez sta facendo bene. Il Real ha una recompra, state già parlando con loro per trattenerlo?

"In estate dicevo che era il vice Theo. Poi con pazienza è arrivato e ora è presente. C'è questa clausola per il Real, abbiamo un buon rapporto con loro. Non ci sono discussioni oggi. È un giocatore importante per noi oggi. Lui in estate era al Milan Futuro, e se parliamo di Milan Futuro oggi abbiamo Camarda, Jimenez, Bartesaghi, Torriani, Zeroli che è andato a Monza, Cuenca che è andato al Genoa, Stalmach che è andato in Germania. Liberali ha fatto il debutto. Questa era la nostra strategia per il Milan Futuro. In Jimenez ci crediamo, vogliamo dare spazio ai nostri talenti. Mi dispiace che non sia in lista Champions, c'erano solo tre cambi, ma dall'anno prossimo sarà in Lista B".