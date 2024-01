Jimenez: "Felice di continuare a realizzare i sogni con questa maglia"

Importante successo per il Milan, che si è imposto al Castellani per 3-0. Partita praticamente decisa nel primo tempo, con i rossoneri che hanno blindato i tre punti con le reti di Ruben Loftus-Cheek e Olivier Giroud su calcio di rigore, con i toscani che sono stati incapaci di reagire, non impensierendo quasi mai Maignan. Nella ripresa poi, a una manciata di minuti dalla fine della gara è arrivato il primo gol in Serie A per Chaka Traoré, servito alla perfezione da Pulisic.

Al termine del match, il terzino del Milan, Alex Jimenez, oggi subentato a Florenzi contro l'Emoli, ha commentato sui propri canali social il successo contro la squadra di Andreazzoli: "Felice di continuare a realizzare sogni con questa maglia, e che la squadra continui a vincere. Ringrazio mister e club per continuare a fidarsi di me".