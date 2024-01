Jimenez può essere il settimo under 20 lanciato da Pioli in questa stagione

Nella partita di questa sera a San Siro tra Milan e Cagliari, valida per gli ottavi di Coppa Italia, ci potrebbe essere l'esordio assoluto con la prima squadra per Alex Jimenez, terzino classe 2005 della Primavera arrivato nel corso dell'ultima estate dal Real Madrid. Il suo ruolo naturale è a destra ma anche con Abate ha già giocato, e bene, pure a sinistra ed è lì che sarà sfruttato questa sera da Pioli per far riposare Florenzi.

Se Jimenez dovesse effettivamente giocare, come ci si aspetta, diventerebbe il settimo under 20 lanciato da Pioli in questa stagione. Lo hanno preceduto, in ordine di comparsa: Bartesaghi, Romero, Chaka, Camarda, Simic, Zeroli.