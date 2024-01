Jimenez sorprende all'esordio con il Milan. Arriva il commento del Real: "Sembra che sia in prima squadra da anni"

Alex Jimenez, che ieri ha esordito in prima squadra contro il Cagliari in Coppa Italia, ha giocato una grande partita, dimostrando di poter assolutamente reggere un grande stadio come San Siro. Il Milan è intenzionato a dare fiducia al giovane spagnolo classe 2005 che può essere schierato sia come terzino destro che come terzino sinistro.

Come svelato da Relevo, è arricato anche il commento del Real Madrid, club che possiede il cartellino del giocatore oltre al controriscatto qualora i rossoneri riscattassero lo spagnolo. "E' un grande talento. Sembra che sia in prima squadra da anni ", hanno commentato i blancos dopo la partita del terzino classe 2005.