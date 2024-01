Jimenez: "Un sogno esordire con questo grande club. Grazie a società e allenatore per la fiducia"

Alex Jimenez, che ieri ha fatto il suo esordio assoluto in prima squadra, è stato certamente la sorpresa più bella della serata di ieri del Milan che ha battuto 4-1 il Cagliari a San Siro. All'indomani della partita, il giovane terzino spagnolo ha pubblicato questo messaggio su Instagram accompagnato da alcune foto di ieri sera: "Giornata da sogno per me, in cui ha esordito da titolare in questo grande club e in uno dei campi con più storia del calcio. Volevo ringraziare la società e l'allenatore per la fiducia riposta in me".