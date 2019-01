J.Jesus, è ora che Roma rivinca C.Italia

(ANSA) - ROMA, 11 GEN - "La Coppa Italia è un trofeo importante che la Roma non vince da tanti anni. E' il momento di riprovarci e portare a casa questo trofeo. Dobbiamo arrivare in fondo". Così il difensore della Roma, Juan Jesus, in vista dell'impegno di lunedì sera all'Olimpico contro l'Entella è valido per gli ottavi di finale. "L'anno scorso siamo usciti troppo presto contro il Torino. Troveremo una squadra di Serie C che va rispettata perché si gioca sempre undici contro undici - aggiunge il brasiliano - Chi è più concentrato vincerà la partita, ma noi dobbiamo fare il nostro dovere, che è passare il turno".