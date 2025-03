Joao Felix a caccia di segnali positivi. Intanto in Serie A è il migliore per questa statistica

Dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio, il Milan di Sergio Conceicao è chiamato nuovamente a dare una risposta significativa in trasferta. Sabato alle 18.00 il Diavolo sarà ospite del Lecce degli ex Rebic e Giampaolo. In casa Milan invece, torna a disposizione Alessandro Florenzi. Attenzione anche al possibile esordio di Bondo, ci sono però ancora diversi rossoneri fermi ai box:

Verso Lecce-Milan

Dal suo esordio in Serie A (l’8 febbraio contro l’Empoli), nessun giocatore del Milan ha completato più dribbling (10, come Rafael Leão), subito più falli nell’ultimo terzo di campo (tre) e tentato più conclusioni (15) rispetto a João Félix in campionato. Inoltre, esclusi i difensori, tra i rossoneri solo Youssouf Fofana (15) ha recuperato più possessi del portoghese nel periodo nel torneo (14, al pari di Yunus Musah e Tijjani Reijnders, ma essendo quello con il minor minutaggio tra i tre – 356’).