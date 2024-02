Jovic a DAZN: "Lavoriamo duro tutti i giorni, contento per il gol"

Luka Jovic, oggi decisivo nel finale come spesso gli capita, ha parlato a DAZN al termine di Frosinone-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Quanto ti senti importante per il Milan? “Sono molto felice per la vittoria, e poi anche per il gol. Stiamo lavorando duramente tutti i giorni, sono felice perché posso aiutare la squadra. L’ho fatto stasera, dobbiamo continuare così”.