Jovic affamato a bordocampo: a Empoli staffetta con Giroud

vedi letture

Olivier Giroud sarà anche domani il centravanti titolare del Milan. Il numero 9 rossonero non sta vivendo il suo momento migliore e non trova il gol in campionato da un po' di tempo: contro l'Empoli, domani alle 12.30, sarà comunque il prescelto di Stefano Pioli per guidare l'attacco rossonero, in compagnia di Rafa Leao a sinistra e Christian Pulisic a destra.

Rimarrà in panchina, invece, Luka Jovic che pure da dicembre in avanti ha cambiato marcia. Il ruolino di marcia è ottimo per il serbo che dall'inizio dell'ultimo mese del 2023 ha segnato 5 gol, dopo che non ne aveva trovato nessuno nei mesi precedenti. Ora Jovic è affidabile, soprattutto in questo stato di forma, ed è pronto alla staffetta con Giroud.