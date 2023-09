Jovic al Milan: i numeri del serbo nell'ultima stagione con la Fiorentina

vedi letture

Luka Jovic è in sede a Casa Milan per firmare il contratto che lo legherà ai colori rossoneri per la prossima stagione: il serbo arriva a titolo temporaneo e gratuito (ingaggio pagato dai rossoneri) dalla Fiorentina dove era arrivato l'estate scorsa. Nell'unica stagione toscana, Jovic ha giocato tra Serie A, Conference League e Coppa Italia 48 partite, segnando 13 gol totali.