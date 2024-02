Jovic convince il Milan: la clausola di fine stagione che può ripetersi di anno in anno

La Gazzetta dello Sport, questa mattina in edicola, fa il punto sul futuro di Luka Jovic, che sabato sera ha deciso la sfida contro il Frosinone realizzando la rete della vittoria in rimonto. Liberato gratuitamente dalla Fiorentina nelle ultime ore del calciomercato estivo, Jovic si sbloccò proprio contro il Frosinone lo scorso 2 dicembre e da allora ha realizzato gol con impressionante regolarità: sette in poco più di due mesi, giocando poche volte dal primo minuto.

Un rendimento che fa sorridere in casa Milan e che potrebbe prolungare la sua avventura a Milanello ben oltre questa stagione. Jovic ha un contratto in scadenza a giugno, ma a favore della società ci sono diverse clausole. Il Milan ha infatti la possibilità di rinnovare il suo contratto, in scadenza a fine giugno, per un altro anno. E lo stesso potrà fare alla fine delle stagioni 2024-25 e 2025-26.