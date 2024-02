Jovic croce e delizia, contro il Rennes il suo primo gol europeo con il Milan

Dopo la solita partita di spazi concessi, occasioni e purtroppo contornata da fragilità difensive, il Milan perde 3-2 in casa del Rennes ma passa il turno di Europa League, qualificandosi così per gli ottavi di finale (domani alle 12 il sorteggio). In gol nel primo tempo Luka Jovic, poi protagonista però in negativo per un tocco di mano in area di rigore. Questo un breve focus sui positivi numeri del serbo con la maglia rossonera.

Infatti quello siglato contro il Rennes è stato il primo gol in Europa col Milan, 8 gol totali in stagione in tutte le competizioni.