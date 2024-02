Jovic è una sentenza nel secondo tempo: ancora una rete per il serbo

vedi letture

Come nella pazza serata di Udine, è un Milan poco equilibrato ma di cuore quello che rimonta e vince 3-2 in casa del Frosinone grazie alle reti di Giroud, Gabbia (prima volta in Serie A) e il solito Luka Jovic. Per il centravanti serbo ancora un gol decisivo, una vera e propria sentenza nel secondo tempo dei rossoneri: questi i numeri dell'ex Fiorentina.

Infatti, al momento sono 7 le reti di Luka Jovic con la maglia del Milan, con un assist collezionato sin qui.