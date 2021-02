Jovic: "Felice di essere tornato all'Eintracht. Rebic e Haller? Mi mancano"

Luka Jovic ammette la sua felicità per essere tornato all'Eintracht Francoforte: "Mi mancava molto la Bundesliga e sono felice di poter indossare di nuovo la maglia dell'Eintracht. Ho giocato poco più di 100 minuti e sto lavorando per diventare più in forma. Ma sono pronto per le sfide che mi attendono" ha dichiarato alla Bild. Il serbo ha speso anche una parola per Ante Rebic e Sebastien Haller, con i quali ha composto un trio d'attacco che ha portato la squadra fino alla semifinale di Europa League nel 2019: "Mi mancano ovviamente. Abbiamo vissuto insieme grandi momenti, realizzando qualcosa di storico per il club. Ma ora ci sono altri giocatori qui che meritano altrettanto".