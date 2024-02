Jovic glaciale come i suoi gol: ecco come ha festeggiato la vittoria di Frosinone

vedi letture

Da balcano vero Luka Jovic non si è mai lasciato trasportare troppo dalle emozioni nel corso della sua carriera, dimostrandosi essere glaciale anche sotto questo aspetto come succede (oramai spesso) sotto porta, visto che nell'ultimo periodo i gol segnati dal serbo hanno permesso al Milan di guadagnare parecchi punti in classifica, 6 solo nelle ultime 3.

Vincere stasera significava tanto per il diavolo, ed è per questo che avendo segnato il gol vittoria Luka Jovic si è lasciato andare ad un timido festeggiamento sul proprio profilo Instagram commentando con un "+3" una sfilza di foto che lo ritraggono esultare al momento della sua rete.