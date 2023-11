Jovic inconsistente: non ha ancora tirato una volta da quando è al Milan

La Gazzetta dello Sport questa mattina riporta una statistica su Luka Jovic che fa riflettere sull'impatto per niente incisivo del calciatore serbo sulle prestazioni del Milan. L'ex Fiorentina infatti, che ha collezionato in totale 223 minuti di gioco, non ha ancora mai tirato in porta una volta. Un problema non da poco dal momento che stiamo parlando di un attaccante.