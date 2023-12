Jovic, momento positivo: tre gol ed un assist nelle ultime tre di Serie A

Momento molto positivo per Luka Jovic, che contro la Salernitana ha trovato nuovamente il gol. Il serbo ha preso parte a quattro gol (tre reti, un assist) nelle ultime tre gare in Serie A; quella di venerdì all'Arechi è stata la presenza numero 150 per il centravanti nei maggiori cinque campionati europei.