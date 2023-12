Jovic si aggiunge alla lista: il numero di marcatori rossoneri in questa stagione

vedi letture

Finalmente Luka Jovic si è sbloccato: il serbo ci ha messo dieci partite per trovare il primo gol con la maglia del Milan. Dopo la lunga attesa tutto è venuto così all'improvviso: prima il gol che stappa una gara che poteva complicarsi sempre di più con il passare dei minuti, poi l'assist per la rete di Tomori che quella gara l'ha chiusa.

E così, con la rete di Jovic ma anche con il gol di Chukwueze in Champions, i marcatori rossoneri in questa stagione sono diventati nove. Una dimostrazione del fatto che comunque i giocatori per segnare il Milan li ha. Ecco la lista completa, in ordine di gol:

- Giroud

- Pulisic

- Theo

- Leao

- Okafor

- Loftus-Cheek

- Reijnders

- Chukwueze

- Jovic