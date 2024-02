Jovic si riscatta, Jacobelli: "In questo momento è un valore aggiunto per il Milan"

Quanta sofferenza per il Milan al Roazhon Park di Rennes. I rossoneri vengono sconfitti 3-2 dai francesi e vanno per tre volte sotto dopo aver recuperato per due volte. Gli ultimi venticinque minuti circa sono tutti in apnea per i rossoneri che devono contenere un Rennes molto generoso che prova a trovare i due gol che potevano valere dei clamorosi tempi supplementari. Nello studio di Milan Tv, a fine partita, è intervenuto il giornalista Xavier Jacobelli che ha analizzato la partita.

Le parole di Jacobelli su Luka Jovic, dopo l'ottavo gol stagionale del serbo: "Jovic? Il suo rendimento è una bella notizia, perchè dobbiamo ricordarci che l’inizio della stagione è stato costellato da difficoltà. Io penso che in questo momento sia un valore aggiunto per l’attacco del Milan, specialmente in questa circostanza. Può offrire un contributo determinante nella seconda parte della stagione. Avere la possibilità di far rifiatare Giroud è determinato anche dal valore di Jovic che penso voglia guadagnarsi a tutti i costi una conferma".