Jovic, solo due tiri in porta in 134 minuti totali in campo

vedi letture

Dato non positivo riguardante l'attaccante serbo ex Real Madrid e Fiorentina. Infatti, Luka Jovic analizzando solo Genoa-Milan(sostituito all'89') e Milan-Udinese (sostituito all'intervallo) ha realizzato solo due tiri in porta in più di 100 minuti di gioco. Una statistica non felice per un ragazzo che non ha ancora trovato la giusta forma fisica in questa, finora non positiva stagione personale.