Jovic torna a disposizione in Europa ma Giroud è favorito

Dopo due giornate di squalifica, scontate dopo il rosso di Monza, giovedì Luka Jovic tornerà a disposizione di Stefano Pioli in occasione della sfida di andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Slavia Praga. Si tratta di un ritorno importante per il Milan, considerando l'apporto che il serbo ha dato negli ultimi tre mesi in termini di gol segnati, specialmente dalla panchina. Proprio in Europa League, nell'ultima partita disputata dall'ex Firoentina, ha segnato un gol contro il Rennes, utilissimo per evitare la rimonta francese.

Jovic sarà a disposizione, dunque, ma secondo quanto scrive Tuttosport a scendere in campo da titolare contro lo Slavia sarà comunque Olivier Giroud. L'attaccante francese ha già vinto l'Europa League e la sua esperienza può essere decisiva in partita come queste: per Jovic, di conseguenza, si apriranno le porte della titolarità contro l'Empoli in campionato, la domenica successiva.