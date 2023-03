MilanNews.it

© foto di Giacomo Morini

Luka Jovic, attaccante della Fiorentina che questa sera sfiderà il Milan, ha parlato ai microfoni di Repubblica che gli ha chiesto che sensazioni avesse avuto un paio di anni fa quando sembrava essere il principale indiziato per sostituire Zlatan Ibrahimovic al Milan: "È motivo di grande soddisfazione e onore per me ma non c'è niente di vero".