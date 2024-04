Junior TIM Cup ospite a San Siro del Milan per la campagna "Keep Racism Out". Presente anche Serginho

A San Siro con AC Milan per lanciare tutti insieme un messaggio contro il razzismo e ogni forma di discriminazione attraverso la campagna “Keep Racism Out”

Serginho, Legend di AC Milan, protagonista dell’incontro con i ragazzi della Junior TIM Cup, il torneo di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano. Il progetto educativo-sportivo coinvolge i giovani di tutta Italia in un torneo nazionale a cui si affiancano le iniziative a sostegno della campagna “Keep Racism Out” per contrastare ogni forma di discriminazione

Martedì 2 aprile l’AC Milan ha ospitato la decima tappa della Junior TIM Cup | Keep Racism Out, il torneo giovanile di calcio a 7 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, che quest’anno festeggia l’undicesima edizione. I rappresentanti del Club rossonero hanno accolto presso lo Stadio San Siro i ragazzi dell’Oratorio Beata Vergine Addolorata in Morsenchio e dell’Oratorio Padre Monti di Bovisio Masciago.

A prendere parte all’incontro targato “Keep Racism Out”, la campagna volta a sensibilizzare i giovani e non solo sul fenomeno del razzismo e di ogni forma di discriminazione, è stata la Legend rossonera Serginho, che ha raccontato ai ragazzi presenti la propria esperienza calcistica, sottolineando l’importanza del rispetto e della collaborazione nello sport come nella vita. I giovani atleti hanno quindi donato a Serginho la maglia “1 di Noi”, simbolo della competizione JTC | KRO. Presenti all’appuntamento, a sottolineare la sinergia a cui si aspira tra sport di base e professionistico, anche i ragazzi del settore giovanile di AC Milan.

Fratellanza, cooperazione ed integrazione sono infatti i valori di cui lo sport in generale e la Junior TIM Cup | Keep Racism Out in particolare vogliono farsi portavoce, guidando le giovani generazioni in un percorso che metta accoglienza e fairplay sempre al primo posto.

Serginho, Legend di AC Milan, ha dichiarato: “Sono felice di aver partecipato a questo incontro con giovani ragazze e ragazzi che sognano un giorno di diventare calciatori e che trasmettono tanta energia e passione. Parlare con loro di un tema come quello del razzismo è fondamentale anche per comprendere cosa significhi davvero far parte di una squadra: è essere sempre pronti a sostenere i propri compagni, in campo come nella vita di tutti i giorni”.

Tra coloro che hanno dialogato con i ragazzi dell’Oratorio Beata Vergine Addolorata in Morsenchio e dell’Oratorio Padre Monti di Bovisio Masciago e stimolato la riflessione sulle tematiche del razzismo e della discriminazione, anche Rocco Giorgianni, Segretario Generale di Fondazione Milan, Giulia Panebianco, dell’Ufficio Corporate Social Responsibility di Lega Serie A, e Massimo Achini, Presidente del CSI Milano.

La Junior TIM Cup, dalla sua nascita nel 2013 fino al 2023, ha coinvolto oltre 90.000 giovani, più di 6.650 oratori e fatto disputare circa 35.000 partite. Negli ultimi due anni la Junior TIM Cup ha sposato la campagna di Lega Serie A “Keep Racism Out” e anche quest’anno coinvolgerà gli oratori del CSI su tutto il territorio nazionale in incontri di riflessione e attività educative, che vedranno i campioni dei Club della Serie A TIM, educatori ed esperti interagire con i giovani partecipanti under 14 del torneo.

Continueranno nelle prossime settimane gli appuntamenti del torneo under 14 rivolto agli oratori delle città le cui squadre militano nella Serie A TIM 2023/2024. I giovani atleti verranno coinvolti in incontri di sensibilizzazione con i campioni del grande calcio, oltre ad essere ospiti dei Club nei tour degli stadi del massimo campionato e in occasione delle partite della JTC | KRO che si disputeranno nei pre-gara dei match della Serie A TIM.