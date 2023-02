Juric a DAZN: "La partita in casa è stata più difficile di questa, questa l'abbiamo dominata"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Le parole di Ivan Juric, tecnico del Torino, ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Milan: "Abbiamo fatto bene, serviva un po' più di qualità per vincere queste partita. La mia sensazione è che la partita è stata abbastanza dominata, abbiamo sbagliato delle occasioni dove dovevamo far gol. La partita in casa è stata più difficile di questa, questa l'abbiamo dominata. Ci è mancato il salto di qualità che squadre piccole che spesso non hanno".

E' mancato solo l'ultimo passaggio?

"Sanabria ha fatto una buona gara, se faceva gol sarebbe stata una partita stupenda. Miranchuk ha fatto quello che mi aspettavo, Vlasic di meno".

Più arrabbiato che soddisfatto?

"Mi arrabbio perché queste partite sono fatte bene, giocate bene ma non vinci come a Salerno. Ti manca qualcosa per vincere queste gare, non solo di mezze punte ma di quinti, centrocampisti. Qualcosa più in generale".

La prestazione di Gineitis?

"Si allena con noi da tre mesi, poteva fare anche meglio ma non ha fatto male. Quello che ho visto durante allenamenti e amichevoli può fare ancora meglio, è un 2004 che ha fatto una partita solida e ha grandi margini di miglioramento".