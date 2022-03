Juric: "Fallo di Ranocchia su Belotti? Non sono arrivate spiegazioni o scuse per questo episodio"

MilanNews.it

Dopo il pareggio contro l'Inter, il Torino è pronto a tornare in campo contro il Genoa, domani nel secondo anticipo di campionato. Le polemiche per il rigore non assegnato per il fallo di Ranocchia, però, non accennano a placarsi, col tecnico granata Ivan Juric che in conferenza stampa pre match è tornato sull'argomento dicendo: “Non sono arrivate spiegazioni o scuse per questo episodio. Se si è raggiunto il limite con gli arbitri visti i tanti errori? Non lo so, che vi devo dire...”.