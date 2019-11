Juric: "Non ho paura a dirlo: nessun insulto razzista verso Balotelli"

Presa di posizione netta e precisa da parte del tecnico dell'Hellas Verona Ivan Juric in merito all'episodio (o presunto tale) di razzismo con al centro Mario Balotelli. Il giocatore ha reagito in modo forte verso la tifoseria veronese, calciando il pallone in tribuna e minacciando di lasciare il campo. Questo il pensiero di Juric: "Non ho paura di dirlo. Oggi non c'era niente, nessun buu razzista. Tanti fischi e tanti sfottò contro un grande giocatore, ma oggi non c'era proprio niente di razzista. Io ho sentito spesso 'zingaro di merda', tutta italia va verso questa direzione, ma oggi non c'era proprio niente. Perché Balotelli ha reagito così? Chiedetelo a lui, io ho sentito solo sfottò di campo ma nient'altro. Ripeto, i cori razzisti mi fanno schifo e sono il primo a condannarli, ma oggi ho sentito solo grandi fischi verso un grande giocatore. Non parliamo di razzismo perché è una bugia. Non creiamo un caso dove non c'è".