JUV-MIL (0-0): Infortunio per Calabria, dentro Florenzi

Inizio di gara sfortunata per Davide Calabria a Los Angeles. Al ventesimo della partita contro la Juventus, infatti, il rossonero ha avuto la peggio dopo un contrasto di gioco con Federico Chiese ed è costretto ad abbandonare il campo: il problema sembra essere all'adduttore Al minuto 20, dunque, il primo cambio della partita per Stefano Pioli: fuori Calabria, dentro Alessandro Florenzi sulla fascia destra. Il capitano diventa Theo Hernandez.