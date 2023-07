JUV-MIL (1-2): fine primo tempo a LA, Milan in vantaggio meritatamente!

Duplice fischio dell'arbitro Ford a Los Angeles: il Milan conduce per 2-1 sulla Juventus nella seconda amichevole a stelle e strisce dei rossoneri. La squadra di Pioli, dopo aver incassato l'infortunio di capitan Calabria al 20' (sostituito da Florenzi), è passata in vantaggio pochi minuti dopo con un bel colpo di testa di Malick Thiaw ben servito da una punizione di Theo dalla trequarti. Poco dopo la mezz'ora il pareggio di Danilo in mischia. Ma al 39' ci pensa Olivier Giroud che si gira su sponda di uno scatenato Thiaw sugli sviluppi di un corner ben battuto da Pulisic. Vantaggio meritato per il Diavolo.