JUV-MIL (1-2): Giroud riporta avanti il Milan! Altro gol su palla inattiva

vedi letture

Il Milan torna subito in vantaggio! Ci pensa Olivier Giroud, con il suo primissimo gol stagionale. Il centravanti del Milan viene totalmente dimenticato dalla difesa della Juventus sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pulisic. La traiettoria dell'americano trova Thiaw che di testa fa la sponda per Giroud che da pochi passi si gira e batte Szczęsny da pochi passi. Altro gol da palla inattiva per il Milan! Sul cronometro il minuto è il numero 39.