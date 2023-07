JUV-MIL (2-2): autogol di Giroud, nuovo pareggio della Juve

Non inizia nel migliore dei modi il secondo tempo del Milan a Los Angeles. Olivier Giroud, protagonista nel primo tempo con il secondo gol dei rossoneri, al 47' è sfortunato e devia nella sua porta, di testa, la punizione battuta molto forte in mezzo da Federico Chiesa. Il centravanti francese è stato probabilmente ingannato dal movimento di Rugani che, forse, ha anche sfiorato la sfera. Non può nulla Mike Maignan. Tutto di nuovo sul livello del mare dunque, 2-2.