JUV-MIL (2-2): il Milan li cambia tutti tranne Florenzi, dentro anche Romero e De Ketelaere

Al 58' minuto della gara amichevole con la Juventus, Stefano Pioli li cambia praticamente tutti, anche il portiere. Rimane in campo solo Florenzi, capitano. Di seguito il nuovo undici rossonero in campo a Los Angeles, spazio anche per Romero e De Ketelaere:

Sportiello

Saelemaekers Simic Bartesaghi Florenzi

Adli Pobega

Romero De Ketelaere Chaka

Colombo