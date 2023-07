JUV-MIL (2-2): triplice fischio. L'amichevole si deciderà ai calci di rigore

Triplice fischio del signor Ford, Juventus-Milan finisce 2-2 con i rossoneri due volte in vantaggio, con Thiaw e Giroud, ripresi in entrambe le occasioni da Danilo e da un autogol dello stesso Giroud, sfortunato a inizio ripresa. Ora, come da regolamento di torneo, l'esito finale dell'amichevole verrà deciso dagli undici metri: a breve al via la lotteria dei calci di rigore.