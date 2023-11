Juve, Allegri: "Fare punti per avere margine sul quinto posto"

(ANSA) - TORINO, 10 NOV - "I punti di domani servono per mantenere il vantaggio o magari allungare sul quinto posto, è una gara importante anche per la classifica": così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, in vista della sfida contro il Cagliari. "Vogliamo chiudere bene il cerchio prima della sosta - continua l'allenatore - e sarà una partita difficile perché i sardi sono reduci da tre vittorie consecutive tra campionato e coppa Italia e servirà tanta compattezza: l'errore dietro l'angolo è strafare, dobbiamo portare a casa i tre punti". (ANSA).