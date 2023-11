Juve, Allegri: "Futuro? Vado d'accordo con dirigenza"

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - "In questo periodo parlano sempre del mio futuro: ho un contratto fino al 2025, stiamo lavorando bene insieme per il futuro della Juve non solo immediato, ma nei prossimi anni": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, risponde così sulle voci che lo vorrebbero lontano dai bianconeri al termine di questa stagione. "Vado d'accordo con la dirigenza e con la proprietà, c'è armonia per far sì di avere un futuro importante - continua l'allenatore - ma è dal 2014, quando sono arrivato, che qui alla Juve passano gli uomini, ma resta il dna: qui bisogna stare zitti, tenere un profilo basso e lavorare". (ANSA).