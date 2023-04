Juve, Allegri: "Siamo a +3 su Milan e Roma, dobbiamo arrivare tra le prime 4"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro l'Inter, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato anche della possibilità di raggiungere due finali in una stagione: "Sarebbe il raggiungimento di due obiettivi, però facciamo un passo alla volta, domani è la Coppa Italia. Faremo il possibile per arrivarci, se non ci arriveremo saranno bravi gli altri. Pensiamo a sistemare queste robe qui, abbiamo preso gol al 93° da Inter e Napoli.

Bisogna continuare la corsa in campionato dove non siamo riusciti a scollinare i 60 punti, ne abbiamo 59 e abbiamo Roma e Milan a tre punti in classifica. Dobbiamo arrivare tra le prime quattro con la possibilità di arrivare secondi, così da giocare la Supercoppa. Facciamo il possibile. Non possiamo fare l'impossibile, con serietà e lavoro".