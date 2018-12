Juve: Cuadrado operato a Barcellona

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Juan Cuadrado è stato operato al ginocchio sinistro infortunato in Champions League. Il giocatore della Juventus è stato sottoposto a trattamento per via artroscopica, oggi a Barcellona, per la lesione del menisco esterno e la frattura cartilaginea riportate nel trauma subito nella partita persa contro lo Young Boys. Lo rende noto la Juventus attraverso il proprio sito internet. L'intervento, effettuato dal dottor Cugat, assistito dal responsabile sanitario della Juventus dottor Claudio Rigo, è "perfettamente riuscito". Il calciatore inizierà nei prossimi giorni la rieducazione.