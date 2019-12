Juve, Demiral non si muove: il difensore non è sul mercato

Merih Demiral non si muoverà dalla Juventus. Il difensore, che nella prima parte di campionato non ha praticamente mai giocato rappresenta il futuro della difesa bianconera e la società non vuole cadere in tentazione mettendolo sul mercato e magari dovendo rispondere a offerte importanti. Per questo non accetterà neanche di sedersi al tavolo della trattativa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.