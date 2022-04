Juve, inchiesta Prisma: Gravina ascoltato dagli inquirenti. Nei prossimi giorni attesi Chiellini, Bonucci e Sarri

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nell'ambito dell'inchiesta Prisma, che vede la Juventus indagata insieme ai suoi vertici per falso in bilancio, nella giornata di ieri Gabriele Gravina è stato ascoltato a Roma dagli inquirenti in qualità di persona informata sui fatti. L'audizione è durata un'ora circa e si è svolta in tarda mattinata. Si è tratta di un confronto sui regolamenti e su quelle che possono essere le prassi sulla gestione degli accordi privati, ovviamente non senza passaggi sul tema plusvalenze.

A che punto siamo

I pm hanno interrogato dunque anche il presidente federale, 48 ore dopo averlo fatto con la madre-agente di Adrien Rabiot e qualche giorno dopo le audizioni di Dybala, Alex Sandro, Berardeschi, Ramsey e il socio dell'agente Alessandro Lucci. Filtrerebbe soddisfazione per tutte le interrogazioni effettuate fin qui. Nei prossimi giorni sono attesi in Procura anche Chiellini, Bonucci e Sarri. A scriverlo è il Corriere dello Sport.