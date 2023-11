Juve-Inter, Pioli chiede il pareggio e così è stato: 1-1 allo Stadium

Intervistato a Sky Sport dopo il successo contro la Fiorentina grazie alla rete di Theo Hernandez e le super parate di Mike Maignan, Stefano Pioli ha parlato così della sfida di domani sera tra Juventus e Inter, che vedrà i rossoneri coinvolti visto che guadagnerà sicuramente punti su una delle due o su entrambe. Questa la risposta dell'allenatore rossonero: "Pensiamo a noi, dobbiamo dare continuità al nostro percorso, il risultato migliore sarebbe il pareggio".

E così è stato! Un gol a testa, un punto a testa. Nessuno contento, se non Milan e Napoli che adesso hanno speranze di tornare in corsa: il derby d'Italia numero 250 in partite ufficiali finisce con un nulla di fatto, almeno per chi sperava di fare un passo in più verso il prossimo scudetto. Juventus e Inter si annullano, a Torino finisce 1-1: un risultato che non cambia il distacco in classifica tra le due formazioni, figlio di un grandissimo equilibrio