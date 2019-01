Juve: Khedira, 2019 sia il nostro anno

(ANSA) - TORINO, 8 GEN - Riparte con un sorriso la stagione della Juventus. E' quello di Dybala che su Instagram posta la prima immagine del 2019 dalla Continassa. "Con un sorriso il ritorno dalle vacanze è più bello", scrive il 'tuttocampista' di Allegri in una foto accanto a Douglas Costa. "Siamo tornati! - è il proclama di Sami Khedira - Prima sessione di allenamento della Juventus nel 2019. Facciamo che sia il nostro anno", aggiunge il tedesco con un chiaro riferimento alla Champions, obiettivo primario dei bianconeri. Joao Cancello, operato a dicembre per un problema al menisco, "ha lavorato parzialmente con il gruppo" oggi nel primo allenamento del 2019. La Juve tornerà in campo domani mattina per proseguire la preparazione in vista della trasferta di sabato a Bologna per gli ottavi di Coppa Italia. Dall'Emilia i bianconeri rientreranno a Torino per gli ultimi due allenamenti, domenica e lunedì, prima della partenza per Gedda, in Arabia Saudita, dove il 16 gennaio è in programma la Supercoppa Italiana contro il Milan.