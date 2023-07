Juve-Milan 2-2 (6-5 d.c.r.): gli highlights della sfida di Los Angeles!

Nella notte italiana si è giocata la seconda di tre amichevoli in terra americana per il Milan. I rossoneri sono scesi in campo a Los Angeles per sfidare la Juventus che hanno messo sotto due volte nel primo tempo grazie ai gol di Thiaw e Giroud. I bianconeri hanno pareggiato la prima volta con Danilo e poi grazie a una sfortunata autorete dello stesso bomber francese rossonero a inizio secondo tempo. Nei 90 minuti è stato pareggio poi dagli undici metri la partita è stata vinta dalla Juventus: decisivi gli errori dal dischetto di Romero, Pobega e Bartesaghi. Gli highlights della sfida pubblicati dal profilo social ufficiale del Milan.