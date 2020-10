Juve-Napoli: Salvini "regolamenti valgono per tutti"

(ANSA) - ROMA, 05 OTT - "C'è il ministro dello sport che dice una cosa e il ministro della salute che dice il contrario. Si trovassero in una stanza e si mettessero d'accordo". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini oggi a Genova. Rispondendo a una domanda sulla partita non disputata tra Juve e Napoli, Salvini ha detto: "Non do giudizi. Ma se esistono regolamenti quei regolamenti devono valere per tutti, Napoli compreso" (ANSA).