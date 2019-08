Juve-Napoli, Stadium vietato ai campani: è polemica

(ANSA) - TORINO, 8 AGO - Botta e risposta tra la Juventus e la Questura di Torino sulle modalità di vendita dei biglietti di Juventus-Napoli, in programma all'Allianz Stadium il 31 agosto. A scatenare la polemica la comunicazione, da parte della Juventus, del divieto di vendita dei tagliandi per chi è nato in Campania. Una restrizione, sostiene la Questura di Torino, che non ha mai concordato. E che non intende condividere. Ma in una successiva nota, il club precisa di averlo fatto "in data 4 agosto alle ore 16". E aggiunge che "le modalità di vendita potrebbero subire variazioni, anche sostanziali". Sul web, nel frattempo, impazza la polemica. "Questo annuncio è un gravissimo precedente di razzismo pratico applicato", commenta Gad Lerner su Twitter. "Ma almeno sanno il loro allenatore dove è nato?", scrive una tifosa sui social, mentre altri si chiedono ironicamente se Maurizio Sarri potrà sedersi in panchina.