Juve, parla Allegri: "Stop Chiesa, ma niente di grave"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 22 DIC - "Chiesa non partirà per Frosinone, ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e non era sereno": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia il forfait dell'attaccante. "Farà valutazioni, ma non è niente di grave - continua l'allenatore - anche se portarlo in queste condizioni non sarebbe stato giusto". E su Rabiot: "E' pienamente recuperato, giocherà" spiega Allegri alla vigilia della sfida contro il Frosinone. (ANSA).