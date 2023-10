Juve pericolosa sui piazzati, Pioli: "Ci abbiamo lavorato, cercheremo di non farci sorprendere"

Ancora una volta, tra le squadre più forti del campionato sui calci piazzati c'è la Juventus di Massimiliano Allegri. Queste le parole di mister Pioli in conferenza:

La forza della Juve sui piazzati: "È una situazione che abbiamo tenuto molto in considerazione nella preparazione della partita. In cm qualcosina perdiamo, significa che devi essere ancora più attento e organizzato. Cercheremo di essere molto attenti a non farci sorprendere. Le palle inattive da sempre sono situazioni importanti. Ci abbiamo lavorato e pensiamo di poter essere efficaci".